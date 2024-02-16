2024-02-16 13:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تبني السلطات المصرية بوتيرة سريعة، جداراً أمنياً عازلاً داخل أراضيها على الحدود مع غزة. وأنجزت منه حتى تاريخ اليوم الجمعة ، ما طوله نحو كيلومتر واحد، بحسب ما أظهرته صور أقمار صناعية، حصلت عليها وسائل اعلام دولية. وسيحيط هذا الجدار بأرض تمت تسوية تربتها، في خطوة أولى لإقامة منطقة أمنية معزولة، قد تستقبل […]

ظهرت المقالة خشية من نزوح جماعي.. مصر تبني جدارا عازلا على حدود غزة أولاً على ايرث نيوز.