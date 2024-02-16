الزراعة تعلن النجاح بإنتاج أنواع من "الرز" من بذور مقاومة للجفاف

2024-02-16 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، النجاح بإنتاج أنواع من "الرز" من بذور مقاومة للجفاف، فيما كشفت عن خطة لاستنباط بذور مقاومة للظروف المناخية والجفاف.وقال معاون مدير عام دائرة البحوث في وزارة الزراعة، تمكين إبراهيم طراد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تسعى دائماً للاستثمار في البذور الهجينة عبر استنباط البذور العالية الجودة والإنتاج والمقاومة للأملاح والظروف المناخية".‏وأضاف، أن "خطة دائرة البحوث تتضمن استنباط أصناف مقاومة للظروف المناخية والجفاف، نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم"، مبيناً، أن "من بين الأصناف التي يجري العمل على استنباطها، صنف الغري الذي تم تنفيذ عدة تجارب عليه في العام الماضي من خلال زراعة الرز لأصناف متعددة مثل العنبر والفرات وحققت نجاحاً متميزاً، إذ إنه لا يحتاج إلى المياه ويكون مقاوماً للجفاف وأعطى إنتاجية عالية".وأضاف، أن "العمل جار على التوسع في زراعة مساحة أكبر باستخدام منظومات الري الحديثة"، مؤكداً، أن "‏صنف الغري هو نتاج مستنبط من بحوث الوزارة".وفي سياق متصل، أوضح طراد، أن "منظمة اكاردا العالمية طلبت في العام 2022، التعاون في مسألة تصدير بذور الحنطة، إلا أن المبادرة لم يتم الموافقة عليها من قبل دائرة البحوث، كون المنظمة طالبت بأن تكون المبادرة باسمها، بالإضافة إلى منظمة عربية أخرى طالبت بإرسال 8 أطنان من البذور، إلا أن تأخر الإجراءات الحكومية أدى إلى توقف التصدير".