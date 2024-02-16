محافظة بغداد تعلن وصول أجهزة طبية حديثة لعدد من مستشفيات العاصمة

2024-02-16 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن نسب الإنجاز المتحققة في مشاريع مستشفيات الشعب والفضيلية والحرية، فيما أشارت إلى التعاقد مع شركات عالمية لتحديث الأجهزة الطبية القديمة ووصول عدد منها لعدد من المستشفيات.وقال مدير قسم الهندسة في المحافظة، حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشفى الشعب شهد عدة زيارات من معاون مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وأيضاً لوزير الصحة للاطلاع على آخر التفاصيل الموجودة في العمل"، مؤكداً أن "نسب الإنجاز متقدمة جداً في المستشفى، والآن هو في طور الإنهاءات ليدخل إلى الخدمة خلال المدة المقبلة بأقرب وقت".وأضاف، أنه "تم إنجاز أعمال ميكانيكية وإنشائية، وحالياً في طور إكمال أعمال الأجهزة الطبية والأثاث الطبي"، مشيراً الى أن "هناك إشادة واضحة بالأعمال الموجودة والتطور في خط تقدم العمل، وهناك خطة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، للإسراع بتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، وهذا الكلام ينطبق على مشاريع محافظة بغداد التي هي مستشفى الفضيلية ومستشفى الحرية ومستشفى النعمان".وتابع أنه "تم عقد اجتماعات متتالية بشأن الأجهزة الطبية لكونها غير محدثة وقديمة منذ 2014"، موضحاً أن "تحديث هذه الأجهزة يتطلب مبالغ إضافية، حيث خصصت المبالغ لها، فضلاً عن وصول بعض الأجهزة الحديثة من موديلي (2023-2024) والآن في طور التعاقد مع شركات عالمية لجلب أخرى لاحقاً".وبين كريم، أن "نسب الإنجاز في مستشفى الشعب وصلت إلى حوالي 80‎%، ومستشفى الفضيلية 76‎%، وبنسبة متقدمة لمستشفى الحرية 400 سرير الذي يعد أكبر المستشفيات، أما بقية المستشفيات فقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 64‎%‎".