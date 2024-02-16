2024-02-16 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه الكادر التدريبي لمنتخب الشباب لكرة اليد، يوم الجمعة، الدعوة لـ 22 لاعباً للالتحاق بالمعسكر التدريبي.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة اليد ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المعسكر التدريبي سينطلق الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد السبت 2024-2-17 على قاعة المركز الوطني للموهبة في وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن "القائمة ضمت كل من مقتدى جلال ومهيمن أيمن وعباس حيدر وطه فرقد وحسين عقيل لحراسة المرمى".

واشار الى ان "اللاعبين كل من عبد الكريم حسن ومحمد دلير وكاظم حسين وروز رفيق ومرتضى هاشم ومحمد الباقر علي ومحمد سمير وجاسم حيدر وعباس احمد ومحمد وزير ومحمد علي سعد وعلي مروان ومقتدى صباح وحسين احمد ويوسف ميثم وحيدر حسين ومؤمل رؤوف وابو الفضل قيس ومحمد مثنى وعباس علاء وموسى الكاظم وعلي صلاح راجي".