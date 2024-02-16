رئيسا الجمهورية والقضاء يؤكدان أهمية تعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين

2024-02-16 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز دور القضاء في دعم قوة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار".وأشار الى أنه "تم التأكيد على أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء وتعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين".وتابع البيان أنه "جرى التأكيد على مواصلة التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وبما يحقق تقوية التكامل بين السلطات الدستورية في مجال تشريع القوانين، ومكافحة الفساد، فضلا عن حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم".