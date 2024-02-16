من ميونخ.. نيجيرفان بارزاني يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا

2024-02-16 15:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نييجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على تعزيز التعاون مع بريطانيا، وذلك خلال اجتماع مع وزير الدفاع البريطاني، في ميونخ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مواصلة لنشاطاته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس".

وتابع المكتب في بيانه، "نوقشت خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية للعراق وتعقيدات الشرق الأوسط، واحتمالات وتداعيات الحرب في غزة وآثارها على أوضاع المنطقة وخاصة على العراق، وخطرها وتهديدها لأمن وأمان البلد".

وأضاف أن "الجانبين أكدا على عدم السماح بأن تتسع رقعة التعقيدات لتشمل المنطقة كلها، واتفق الجانبان في الرأي بوجوب تجنيب العراق التورط في التعقيدات والتوترات".

وعبر الرئيس بارزاني، بحسب البيان، عن "الشكر والتقدير للمساعدات البريطانية للعراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب وفي محاربة داعش"، مؤكداً على "تعزيز التعاون المشترك".