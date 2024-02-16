نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية التركي استئناف تصدير نفط كوردستان

2024-02-16 15:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا قضايا تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة بشكل عام.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعاون تركيا مع العراق وإقليم كوردستان لمكافحة التهديدات التي تهدد أمن واستقرار البلدين، كما ناقشا الجهود والخطوات لإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان.

كما ناقش اللقاء مكافحة الإرهاب والعمل المشترك لدول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.