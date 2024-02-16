برلمانية: زوجة البغدادي (الصندوق الأسود) لداعش واستعادتها للعراق في غاية الأهمية

2024-02-16 15:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصفت عضو مجلس النواب، نور نافع الجليحاوي، اليوم الجمعة، (16 شباط 2024) زوجة زعيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي بـ"الصندوق الأسود" لأسرار التنظيم.

وقالت الجليحاوي في تغريدة على منصة (إكس)، ان "عملية إستعادة زوجة وعائلة زعيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات العراقي تعد في غاية الأهمية وتحسب من العمليات النوعية، خصوصاً وإن هذه المرأة تعد الصندوق الاسود لزعيم التنظيم".

وأضافت "مادامت غير مشتركة بأي عمل إرهابي فلابد أن لا تؤخذ بجريرة زوجها، إلا أن هذا لا يعني إفلاتها وعدم الإستفادة من المعلومات التي لديها".

وأكدت ان "عملية التحقيق التي جرت معها من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء العراقي بالغة الأهمية وستزيد من كنز المعلومات لدى أجهزتنا الأمنية".

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، بتفاصيل إلقاء القبض على زوجة وابنة ابو بكر البغدادي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الدور المهم والأبرز كان من خلال المتابعة المخابراتية وكشف اهم الخيوط، حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وابنته" مضيفا أن "عملية القبض والاسترداد تمت من احدى الدول المجاورة للعراق، وتمكن الجهاز من التوصل الى هوياتهن واماكن اختبائهن ولديهن جنسيات غير عراقية".

وتابع المصدر أنه "بعد تحقيقات مطولة اعترفن بارتباطهن بالبغدادي وخلال التحقيقات الاولية انكرن ارتباطهن بالبغدادي وتطلب الامر اجراء فحص الـ DNA لاثبات ذلك، وبعد ظهور نتائج الفحص اتضح دقة معلومات جهاز المخابرات وتم تدوين اعترافاتهن واحالتهن الى الجهات القضائية المختصة".