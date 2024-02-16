رشيد وزيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء

2024-02-16 15:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (16 شباط 2024) ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على "أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء".

وقال بيان رئاسي تلقته "بغداد اليوم"، ان الرئيسين "بحثا خلال اللقاء، تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز دور القضاء في دعم قوة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار".

وأكد رشيد وزيدان "على أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء وتعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين".

وأضاف البيان "كما جرى التأكيد على مواصلة التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وبما يحقق تقوية التكامل بين السلطات الدستورية في مجال تشريع القوانين، ومكافحة الفساد، فضلا عن حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم".



