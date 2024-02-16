الكهرباء تستنفر لمواجهة سوء الاحوال الجوية والامطار

2024-02-16 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاصل، اليوم الجمعة (16 فبراير 2024)، ملاكات الوزارة بالإستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الوزير وجه جميع ملاكات الوزارة بالأستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات.

وشدد على "مراعاة إستثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات والمراكز الصحية".

واوعز لـ"جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة ، التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات، والاهتمام بشكاوى المواطنين، وضرورة الاهتمام الاقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الامطار في الشوارع".





واضافت الوزارة انه "بناء عليه تهيب وزارة الكهرباء بجميع المواطنين مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار، والتبليغ عن اي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على اروحهم والسلامة للجميع".