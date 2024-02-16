بلدية سفوان تبتكر آلة لتنظيف الشوارع (فيديو)

2024-02-16 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مديرية بلدية سفوان بمحافظة البصرة، من صناعة آلة لتنظيف الشوارع، تتجاوز الجهود البدنية وقادرة على تنظيف الشوارع بكفاءة كبيرة.

وحصلت "بغداد اليوم"، على مقطع فيديو اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، يوثق الالة التي تعتمد على ضغط الهواء، وسحب الغبار والنفايات، فيما كشف موظفو البلدية انها تمت صناعتها بجهود ذاتية.

وقارن مواطنون، بين هذا العمل، وماتوفره من تنظيف بكفاءة وتقلل حجم العمالة و"الفضائيين"، وبكلفة بسيطة جدًا، مقارنة بعدم الاهتمام والتردي في تقديم الخدمات بباقي المناطق والمحافظات.





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