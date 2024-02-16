2024-02-16 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباراة أربيل والكرخ ضمن منافسات دوري نجوم العراق. وذكر اتحاد الكرة في بيان مقتضب أن “الأمطار تسببت بتأجيل مباراة أربيل والكرخ في دوري نجوم العراق”. وهطلت الأمطار بشكل كثيف في محافظة أربيل، مما دفع مشرف المباراة إلى اتخاذ قرار التأجيل. ومن المقرر ان يعلن الاتحاد العراقي لكرة […]

ظهرت المقالة رسمياً.. تأجيل مباراة أربيل والكرخ في دوري نجوم العراق أولاً على ايرث نيوز.