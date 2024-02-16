"الأمطار الغزيرة" تقول كلمتها وتؤجل مباراة أربيل والكرخ

2024-02-16 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة اربيل وضيفه الكرخ ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال عضو ادارة نادي اربيل موسى محسن في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة اليوم التي كانت من المقرر أن تقام في الساعة السابعة مساءً قد تأجلت بعد امتلاء ارضية ملعب فرانسو حريري بمياه الأمطار بعد تساقط أمطار غزيرة على أربيل".

واضاف ان "ادارة اربيل مع مشرف المباراة والحكام عاينوا الملعب وقيموا الوضع واكدوا بانه من غير الممكن إقامة مباراة على أرضه".

وأكد أن "من المؤمل ان يخرج الاتحاد العراقي ببيان يحدد موعد جديد لمباراة اليوم".