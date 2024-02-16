2024-02-16 16:54:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، أن الاجتماع الذي عقده رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في ألمانيا الليلة الماضية على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن كان "مثمراً وإيجابياً للغاية"، مشيراً إلى أن لدى الجانبين "رؤية واحدةً" فيما يخص معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل