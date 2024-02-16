المندلاوي ومدير عام "الإيسيسكو" يبحثان تعزيز التعاون والشراكة الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية

2024-02-16 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، اليوم الجمعة، تعزيز التعاون والشراكة الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، بحث مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، عددًا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بينها التعاون الثنائي بين العراق والمنظمة الدولية في المواضيع ذات الصلة".وأضاف البيان، أن "المندلاوي مع المالك أكدا خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب، الذي تستضيفه المغرب، على أهمية تطوير أهداف التنمية المستدامة وبما يواكب المتغيرات الحالية للعالم، فضلاً عن مناقشة سُبل تعزيز الشراكة بين الجانبين و الخطط والمبادرات التي أطلقتها المنظمة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والعالم".