بحركات رائعة ومدربين "انيقين".. إقامة مهرجان سومر الثاني للخيول الاصيلة في بغداد (صور)

2024-02-16 17:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم اليوم الجمعة، على أرض جزيرة الاعراس في الجادرية، وسط العاصمة بغداد، مهرجان سومر للخيول العربية الاصيلة بنسخته الثانية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الخيول الأصيلة التي استعرضت بحركات بهلوانية جميلة مع مدربيها "الانيقين" استعدادها للمسابقات المقبلة.

وشهد المهرجان حضوراً نسوياً لافتاً لمتابعة فعاليات المهرجان الذي يقام وسط العاصمة بغداد.