النزاهة النيابية تنتظر كل من لديه ملف فساد: سنقوم بعمل كبير مع الهيئة والقضاء

2024-02-16 17:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، وجود تعاون كبير مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لفتح ملفات وشبهات الفساد، داعية كل من لديه ملفات تتعلق بأي موضوع ايصاله الى اللجنة.

وقال عضو اللجنة النائب احمد طه الربيعي لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اتفاقا مع مجلس القضاء الأعلى لايصال ملفات الفساد إلى قضاة النزاهة بعد ان تبدأ هيئة النزاهة بالتحقيق"، مبينا أن "لقاءات اجريت مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان والذي عمل الكثير للتعاون مع اللجنة".

وأضاف الربيعي أن "ابواب اللجنة ومكتبه مفتوحة لغرض ايصال اي ملف فيه الادلة الكافية لغرض الشروع بفتحه والتحقيق به بالتعاون مع الجهات المعنية".

وشخصت العديد من الجهات السياسية والرقابية، نشاطا استثنائيا لهيئة النزاهة مقارنة بالسنوات السابقة، على صعيد استرداد الأموال والمطلوبين واستدعاء واعتقال شخصيات بمناصب عليا وكبيرة.