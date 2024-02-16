اسايش السليمانية تكشف ملابسات قتلها شخصا خلال اعتقاله

2024-02-16 17:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز أمن السليمانية (آسايش)، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، أن إحدى مفارزها قتلت مطلوبا حاول الفرار منها في مدينة جمجمال ضمن المحافظة.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن “المطلوب (عيسى علي جبار) أقدم على الفرار خلال محاولة قوة أمنية اعتقاله أثناء مداهمة لاعتقاله بأحد أحياء مدينة جمجمال شرقي السليمانية”، موضحا أن “المطلوب لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرًا بجروح أصيب بها إثر مواجهات مسلحة اندلعت بينه وبين القوة الأمنية بعد رفضه الانصياع لأوامر القوة الأمنية بتسليم نفسه”.

وأضاف أن” المطلوب من أصحاب السوابق، وصادر بحقه أوامر قبض قضائية عدة على خلفية قضايا تتعلق بإطلاق نار وسرقة وتعكير صفو الأمن العام وتهديد المواطنين وحيازة سلاح غير مرخص".