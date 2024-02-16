محافظ واسط يعلن حالة الاستنفار التام لخلية أزمة الأمطار والسيول

2024-02-16 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مساء اليوم الجمعة (16 شباط 2024) عن حالة الاستنفار التام لخلية أزمة الأمطار والسيول.

وقال المياحي في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، "نُعلن حالة الاستنفار التام لخلية أزمة الأمطار والسيول في واسط".

ودعا المياحي "المواطنين الى تقليل التنقل خصوصاً على الطرق الخارجية هذه الليلة".

وتوقع خبراء الطقس استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء هذا اليوم الجمعة في اغلب مدن البلاد"، مشيرين الى "التحذيرات من غزارة الهطول اليوم تشمل مناطق من مدن شمال البلاد اضافة لديالى وشمال محافظة واسط".