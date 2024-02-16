100 مليون م3 خلال ساعات.. شريان ديالى "يبل رمقه" بعد سنوات الجفاف

2024-02-16 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (16 فبراير 2024)، وصول أولى موجات السيول إلى بحيرة حمرين اقصى شمال ديالى، مشيرًا الى أن منسوب المياه ارتفع بنسبة 40% خلال ساعات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولى موجات السيول المتدفقة عبر الجزء الشرقي من حوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى وصلت بحيرة حمرين"، لافتا الى أن "اكثر من 100 مليون م3 من المياه دخلت البحيرة خلال ساعات معدودة".

وأضاف، أن "ذروة موجة السيول القادمة عبر نهر ديالى بدأت هي الاخرى بالتدفق الى بحيرة حمرين خاصة مع غزارة الامطار على طول حوض النهر ابتداء من اقليم كردستان وصولا الى تلال حمرين في الجزء الشرقي والغربي لترفع مناسيب النهر بنسبة تصل الى 40% خلال ساعات".

واشار الى ان "كل القراءات تدل على اننا امام اكبر موجة سيول تتدفق صوب بحيرة حمرين منذ سنوات وستشكل حلقة انقاذ لبحيرة تشكل شريان الحياة في ديالى".

وتبلغ القدرة التخزينية لبحيرة حمرين اكثر من 2.4 مليار متر مكعب، فيما تشير اخر التقديرات الى ان خزينها المائي الحالي لا يتجاوز الـ 200 مليون متر مكعب، وسط رهان على عودة انعاش الخزين المائي في جميع السدود والخزانات العراقية بعد موجات الأمطار والسيول الكبيرة التي شهدها العراق ومن المؤمل ان يشهدها طوال فترة الربيع خلال الأسابيع القادمة.