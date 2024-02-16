2024-02-16 17:54:43 - المصدر: Web3

(ARAB NEWSWIRE)بكل افتخار، تعلن Creta، المنصة الرائدة لألعاب العوالم الافتراضية ذات الجودة العالية من الفئة Triple-A، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة Lloyds للاستثمار، وهي صندوق استثمار خاص معترف به عالمياً ومقره في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومع Thomas Vu، المنتج التنفيذي السابق للعبة League of Legends ومسلسل Arcane على Netflix.

تركّز مجموعة Lloyds للاستثمار بشكل أساسي على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والعقارات، وتستكشف الآن فرصاً لتوسيع وجودها في الاقتصاد الرَّقمي وقطاع المحتوى الرَّقمي. يشمل هذا التعاون إنشاء صندوق جديد بقيمة 1 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم جهود لمساعدة Creta في تأسيس شبكات قوية.

من خلال استفادتها من شراكات استراتيجية مع القوى المالية العالمية والشركات الكبرى وصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط المرتبطة بمجموعة Lloyds للاستثمار، ستوسع Creta عملها لتلعب دوراً حيوياً في النظام البيئي الشامل. يؤكد هذا التعاون التزام Creta بتعزيز النمو والابتكار في سوق ألعاب Web3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

سيتيح الصندوق الجديد للمطورين ومقدمي المحتوى ذوي الإمكانات العالية فرصة الوصول إلى التمويل لتطوير تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة والمحتوى الرَّقمي وتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يمكن أن يسهم في نجاح منصة Creta. إطلاق الصندوق بقيمة 1 مليار دولار يعكس الاعتراف بأهمية النمو المتزايد لصناعة الألعاب والمجال الرَّقمي، والاعتقاد بأن محتوى وتكنولوجيا Web 3.0 ستشكل تفاعلات اجتماعية وأنشطة ترفيهية وديناميات العمل في المستقبل على منصة CRETA. يُتصوَّر أن الألعاب ستشكل جزءاً أساسياً من منصة CRETA متعددة الأبعاد، مما يفتح الباب لفرص تتجاوز صناعة الألعاب الحالية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

سيتم انضمام سلسلة الكتل Locus Chain، وهي بروتوكول سلسلة كتلية مبتكرة ومشهورة بنهجها الثوري في استبدال خوادم الألعاب المركزية، إلى الصندوق الجديد الذي تم إنشاؤه حديثاً، ومن خلال الانضمام إلى هذه المبادرة، تؤكّد سلسلة الكتل Locus Chain التزامها بدفع الابتكار وتعزيز النمو جنباً إلى جنب مع شركاء Creta.

بالإضافة إلى قدراتها التقنية والإبداعية الاستثنائية، حققت Creta اعترافاً كبيراً بإمكانياتها الهائلة من خلال التعاون مع نجوم صناعة الألعاب مثل Yoshiki Okamoto، المعروف بعمله في لعبة Street Fighter 2 وResident Evil وMonster Strike، وThomas Vu، المنتج التنفيذي للعبة League of Legends ومسلسل Arcane على Netflix.

------------------ ملحق إضافي ----------------------

Creta هي منصة ألعاب متعددة الأبعاد تعتمد على تقنية Web3، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تضم فريقاً متميزاً من المطورين والناشرين وخبراء تقنية سلسلة الكتل الذين اكتسبوا سمعة في صناعة ألعاب الفيديو العالمية. يشمل الفريق Ray Nakazato، المنتج المحترم في صناعة الألعاب اليابانية والعالمية، وAlexander Harutyunyan، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النشر الأوروبية INNOVA، وSeokho Yoon من CCR، الذي طور لعبة القلعة الوطنية الكورية. من المتوقع أن تنتج الشراكة مع Okamoto، المصمم الأسطوري وراء ألعاب مشهورة مثل Street Fighter 2 وResident Evil وMonster Strike، التي حققت إجمالي إيرادات تريليونات الدولارات، و Thomas Vu، منتج League of Legends والحائز على جائزة إيمي لمسلسل Arcane، في تشكيلة رائعة من عناوين ألعاب Web3 على مستوى عالمي.

تتكون Creta من أربعة أجزاء رئيسية. أولاً، هناكCreta Multiverse (عالم كريتا متعدد الأبعاد)، والذي يمكن توسيعه بشكل غير محدود. ثانياً، هناك منصة ألعاب Creta (CGP)، والتي تدعم مجموعة واسعة من ألعاب Web2 وWeb3. ثالثاً، يوجد Creta Studio، حيث يمكن لأي شخص إنشاء ألعاب ومحتوى عالي الجودة. وأخيراً، هناك Creta SuperClub، وهو مجتمع Web3 الذي يربط بين جميع منصات Creta. يعمل عالم Creta متعدد الأبعاد حالياً على تطوير عوالم ضخمة جداً، (حيث سيتم فتح ثلاثة أبعاد تباعاً). وهذه العوالم ستتيح دمج وتوسيع العوالم الافتراضية المختلفة مع بعضها البعض. هدف Creta هو أن تصبح المنصة الوحيدة في العالم التي تتمتع برسومات واقعية. يتم تصميم عالم Creta متعدد الأبعاد ليكون مكاناً شاملاً لمختلف خدمات المحتوى والبيئات البيئية، بما في ذلك ألعاب MMORPG وBattle Royale والألعاب العابرة. وبدلاً من أن تكون هذه الألعاب منفصلة عن بعضها البعض. Creta SuperClub هو أول خدمة تمكّن المستخدمين من امتلاك بيانات مجتمعهم بشكل كامل وفقاً للإطار القانوني. يتم تحويل حقوق النوادي والمنشورات إلى NFT، مما يسمح لأصحاب NFT مثل المشغلين والأعضاء بامتلاك وتداول وبيع واكتساب ودمج تلك الحقوق. إنها خدمة مجتمعية مفتوحة حقاً، حيث لا يتم تخزين معلومات أعضاء النوادي على خادم محدد، ولكنها مخزنة في الشبكة. وهذا يمكن للمؤثرين من إدارة جمهورهم بدون أن يكونوا مقيدين بمنصة معينة. تم إدراج Creta في CoinMarketCap تحت اسم Creta World.