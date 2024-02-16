2024-02-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي الكرخ الرياضي، وصول محترفه المصري صالح جمعة إلى مطار بغداد للالتحاق بفريقه الكروي. وذكر النادي في بيان أن “نجم الكرة المصرية وفريق الإسماعيلي صالح جمعة، وصل مطار بغداد الدولي قبل الالتحاق بفريق الكرخ، إذ كان باستقباله في مطار بغداد مدير مكتب رئيس نادي الكرخ مصطفى اياد ومدير الإدارة عمر سعد ليرافق […]

ظهرت المقالة لاعب الإسماعيلي المصري يصل بغداد للانضمام إلى فريقه الجديد أولاً على ايرث نيوز.