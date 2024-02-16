2024-02-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيسهل القوانين التي تسمح للمستوطنين بحمل السلاح، بعد مقتل مستوطنين وجرح و4 بإطلاق للنار في مستوطنة كريات ملاخى. وقال بن غفير خلا تفقده موقع إطلاق النار: “السلاح ينقذ حياة الناس، سأوسع وأزيد القوانين للسماح للمواطنين بتسليح أنفسهم. فقط بخط حازم يمكننا محاربة الإرهاب سواء في غزة […]

ظهرت المقالة بعد مقتل مستوطنين بإطلاق للنار.. بن غفير يعلن تسهيل قوانين حمل السلاح أولاً على ايرث نيوز.