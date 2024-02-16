2024-02-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشادت النائبة فاتن القرغولي، اليوم الجمعة، بجهود الحكومة حول المشاريع النهضويّة في جميع القطاعات. واكدت النائبة في بيان تلقته ايرث نيوز، على ان “خطوات الحكومة برئاسة السوداني ثبتت جلياً جديتها الكاملة في تنفيذ المنهاج الحكومي على أرض الواقع عبر تنفيذ مشاريع نهضوية في كل القطاعات لاسيما الإقتصادية والخدمية في كل المحافظات”. واشادت القرغولي […]

ظهرت المقالة نائبة تشيد بجهود الحكومة حول المشاريع النهضويّة في جميع القطاعات أولاً على ايرث نيوز.