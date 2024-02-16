2024-02-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نشر مدرب منتخبنا الوطني الأسبق، البرتغالي جورفان فييرا، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قبل قليل مع انتشار أنباء وفاته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لخبر وفاة جورفان فييرا. ونشر فييرا عبر حسابه الرسمي قائلاً: تدريب وعمل شاق”، لينفي بصورة غير مباشرة تلك الأنباء. ويحظى فييرا بشعبية كبيرة في العراق، بعدما توج مع […]

ظهرت المقالة بعد انتشار أنباء وفاته.. جورفان فييرا يعلق عبر “أنستغرام” أولاً على ايرث نيوز.