مبابي يربك خطط ريال مدريد

2024-02-16 18:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الوصول المرتقب لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى ملعب سانتياجو برنابيو، أربك خطط الفريق الإسباني بشأن تعزيزاته للموسم المقبل.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن "ريال مدريد كان يخطط لتعزيز كل خطوط الفريق باستثناء خط الوسط".وأوضحت، أن "الريال كان يريد تعزيز مركز الحراسة، وبدأ النادي بالفعل مرحلة استكشاف سوق حراس المرمى، موضحة أنه مع وصول مبابي الوشيك، فإن النادي الأبيض سيترك مسألة ضم حارس جديد للعام المقبل".وأضافت، "خط الدفاع هو المكان الذي خطط فيه الريال للتعزيز بشكل كبير، حيث كان يرغب النادي في ضم قلب دفاع بجانب ظهير أيسر، وآخر أيمن، لكن مع وصول مبابي سيتعين على الريال التخلي عن لاعب، أو أكثر من التعزيزات الدفاعية؛ لأسباب اقتصادية".وختمت، "خط الهجوم يتمتع فيه الريال بتعزيز إندريك الذي وقع مع النادي بالفعل، ومبابي سيكون النجم الموقع في خط الهجوم، وإذا لم ينضم للريال فقد يذهب النادي للسوق من أجل التعاقد مع مهاجم جديد".