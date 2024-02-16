رئاسة اقليم كوردستان تتحدث عن مشاركة نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ: تحمل رسائل مهمة

2024-02-16 18:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد المتحدث الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، يوم الجمعة، ان مشاركة رئيس اقليم كوردستان في مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا يحمل عدة رسائل منها سيكون مساعدا في الجهود الدولية لحماية الأمن، وبذل جميع الجهود لحمايته وحماية العراق من جميع المخاطر.

وقال شهاب في حديث خاص لوكالة شفق نيوز: إن "اقليم كوردستان يعد لاعباً اساسياً في معادلات الشرق الاوسط وفي العراق خصوصا هو أمر مهم لدور وكيان الاقليم، وهذه ليست المرة الاولى التي يشارك فيها اقليم كوردستان بهذا المؤتمر حيث كان مشاركا لعدة سنوات بشكل فعال وايجابي".

واشار الى ان "اللقاءات مستمرة اليوم و يوم غد ايضا؛ ورسالة اقليم كوردستان هي انه على المستوى العالمي سيكون مساعداً لجميع الجهود الدولية لحماية الامن و الاستقرار في المنطقة، ورسالته لدول الجوار هي انه لم و لن يصبح مصدرا للمشاكل والتهديد على أي من هذه الدول".

واضاف ان "رسالة الإقليم لداخل العراق هي اننا نعتقد ان العراق يعاني من مجموعة مشاكل كبيرة وقبل شهرين في مؤتمر البيئة الذي عُقد في الامارات كان العراق من أسوأ خمس دول تواجه الخطر وهناك خطر البطالة و الحياة والجفاف وهناك مجموعة تحديات كبيرة أمام العراق ولا يتحمل ان يصبح جزء من الحرب الدائرة في المنطقة".

وأوضح شهاب ان "اقليم كوردستان ليس بمعزل عن هذه المخاطر ورغم وجود اختلاف في وضع الاقليم الا ان وضع العراق سيكون له تأثير مباشر على وضع كوردستان، لذا رسالة الإقليم هي أنه يجب مراعاة كل هذه الظروف وسنبذل كل الجهود لحماية الاقليم والعراق من هذه الاحتمالات".

وبشأن التهديدات على اقليم كوردستان سواء من خارج الإقليم مثل القصف الذي حصل قبل مدة على اربيل، او التهديدات الداخلية التي تُنفذ من قبل المجاميع الخارجة عن القانون من خلال مهاجمة أمن و استقرار اقليم كوردستان، وهذه مجموعة مسائل متعلقة ببعض مثل المفاوضات الجارية حاليا بين السلطات الاتحادية بحضور الإقليم على تأثير دور التحالف الدولي".

وبين "نحن نعتقد ان الضرورة التي جعلت قوات التحالف تأتي الى العراق والذي هو محاربة الإرهاب، مازالت هذه المخاطر قائمة على العراق و الاقليم لذا يجب تقييم هذه المسألة بشكل واقعي وأن لا يتم النظر إليها فقط من منظور حرب غزة بل أن يتم النظر إليها من منظور مصلحة العراق".

ولفت المتحدث إلى أن "واحدة من اللقاءات جمعت يوم أمس بين رئيس اقليم كوردستان ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية وكان لقاء جيدا جدا جرى فيه الحديث عن خطوات التوصل الى اتفاق على مسألة الموازنة والنفط وجميع القضايا المشتركة، والمناقشات كانت إيجابية جدا ووجهات نظر رئيس الوزراء العراقي ورئيس اقليم كوردستان، ويمكنني ان اقول انها متشابهة لحل هذه المشاكل ونتمنى خطوات أفضل في المستقبل".

وبشأن موضوع الانتخابات استكمل قوله: "ننظر بقلق إلى الخطوات التي قامت بها المحكمة الاتحادية وهذه التأجيلات ستشكل تأثيرات سلبية على عمل المفوضية، وابلغنا المفوضية والجهات المعنية بكل وضوح ان الإقليم على استعداد وقد أبدينا جميع الاستعدادات من الناحية السياسية واللوجستية و تقديم اي مساعدة لإنجاح هذه العملية الامر الذي يعيق هذه العملية هو تأخير القرار من قبل المحكمة الاتحادية".

وغادر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر أمس الخميس، أربيل متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال فترة انعقاد المؤتمر ستكون للرئيس نيجيرفان بارزاني لقاءات واجتماعات مع زعماء وكبار مسؤولي الدول، حيث سيتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم، كما سيعرض فخامته رؤية إقليم كوردستان لهذه القضايا.