مدرب المنتخب العراقي الأسبق فييرا ينفي خبر وفاته

2024-02-16 18:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مدرب المنتخب العراقي الأسبق البرازيلي (جورفان فييرا) اليوم الجمعة (16 شباط 2024) الأنباء عن وفاته.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي أنباء وفاة فييرا مصحوبًا بادعاء “الاتحاد العراقي لكرة القدم ينعي وفاة المدرب الأسبق للمنتخب الوطني جورفان فييرا”.

غير أنه، بعد التحقق من المنشور، تبيّن عدم صدور أي بيان بهذا الخصوص من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويُعتبر البرازيلي فييرا صاحب الإنجاز الأبرز للكرة العراقية، بعد أن قاد الفريق للفوز بلقب كأس آسيا في عام 2007.



