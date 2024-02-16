2024-02-16 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

في تحديثاته الجوية المسائية ليوم الجمعة، أشار المتنبئ الجوي صادق عطية إلى زيادة نشاط السحب الرعدية في أجواء البلاد، نتيجة تقدم محور الاخدود في الطبقات العليا في الوقت الحالي والساعات القادمة. وأوضح عطية أنه يمكن ملاحظة زيادة نشاط السحب الرعدية في مناطق وسط وغرب البلاد، وشمالها، وبعض مناطق الفرات الأوسط، حيث يشهد هطول متفاوت الشدة […]

ظهرت المقالة تحذيرات من زيادة نشاط السحب الرعدية وهطول الأمطار في عدة مناطق عراقية أولاً على ايرث نيوز.