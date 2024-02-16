2024-02-16 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتفعيل قانون أحكام قانون إصلاح النزلاء والمودعين في السجون، ومنها توفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم. وقالت وزارة العمل في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “الأسدي ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس العمل بحضور الاعضاء من ممثلي الوزارات والمديرين العامين ورؤساء الهيئات في الوزارة”. […]

ظهرت المقالة وزير العمل يوجه بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتوفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم أولاً على ايرث نيوز.