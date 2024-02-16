2024-02-16 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رد مدير بلدية الناصرية، علي عبدالستار، اليوم الجمعة، على مقطع منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول الشوارع المحاذية لكورنيش الناصرية، مؤكدا ان المشروع يتكون من خمس مقاطع وطبيعي جدا ان يكون هناك بعض الاتربة والتخسفات لكونها منطقة عمل. واشار عبدالستار في بيان تلقته ايرث نيوز، الى ان “الشوارع المحاذية للكورنيش مشمولة بالمشروع وستكون […]

ظهرت المقالة مدير بلدية الناصرية: الطرق المحاذية للكورنيش مشمولة بمشروع الاعمار أولاً على ايرث نيوز.