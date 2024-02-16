استطلاع دولي: حكومة السوداني تحطم 4 أرقام قياسية بنيل ثقة ودعم العراقيين

2024-02-16 18:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف استطلاع اجرته مؤسسة غالوب الدولية للاستطلاعات، عن نتائج "مذهلة" في قياس مدى رضا وثقة العراقيين بمؤسسات الدولة، فضلا عن الحكومة وقيادتها، فيما حملت النتائج ارقاما قياسية، حطمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث انه اول رئيس وزراء يحصل على تأييد 69% من العراقيين، وهو أعلى تأييد يحصل عليه رئيس وزراء عراقي منذ بدء استطلاعات الرأي في 2012، كما ان الثقة بقيادة الحكومة ارتفعت من 13% في عام 2019 إلى 51% في 2023، كما جاء العراق بالمرتبة الثالثة في الشرق الاوسط وافريقيا بنسبة الثقة بالحكومة.

وقالت المؤسسة، في تقرير نتائج الاستطلاع، ان عدم الاستقرار في العراق سيطر على العناوين الرئيسية العالمية لسنوات، ولكن بيانات غالوب الجديدة تظهر أن العراقيين يرون أن بلادهم تقف على أرض أكثر ثباتا.

ارتفعت ثقة العراقيين في مؤسساتهم السياسية والوطنية العام الماضي، بما في ذلك 56٪ الذين أعربوا عن ثقتهم في الحكومة الوطنية، التي تشكلت في أواخر عام 2022 بعد عام بدون حكومة.

وبينت ان هذه النسبة تتصدر اي تدبير سابق منذ عام 2008، ولكنه يبرز أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث الثقة في الحكومة الوطنية نادرة، فالإيرانيون (60٪) والأردنيون (77٪) فقط أكثر ثقة من العراقيين في حكومتهم الوطنية.

وتشير الى انه مع ذلك، فإن التداعيات الإقليمية الأخيرة من الحرب بين حماس وإسرائيل قد تختبر ثقة العراقيين المكتشفة حديثا. ردت الولايات المتحدة على هجمات الجماعات المتحالفة مع إيران ضد الأهداف الأمريكية بضربات ضد المقاتلين المدعومين من إيران في غرب العراق. قال رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق مؤخرا إن تصاعد العنف الإقليمي يخاطر بتقويض تقدم العراق نحو الاستقرار، مما يترك البلاد على "حافة سكين".

غالبية العراقيين يوافقون على قيادة البلاد ورئيس الوزراء

كان العام الماضي هي المرة الأولى منذ عام 2014، اي منذ احتلال داعش للاراضي العراقية، التي وافقت فيها أغلبية (51٪) من العراقيين على قيادة بلادهم.

ويتخذ العراقيون الآن نظرة أكثر إيجابية لقيادتهم مما هو موجود في العديد من البلدان المجاورة الأخرى في الشرق الأوسط، في عام 2019 - في بداية احتجاجات تشرين - كان العكس صحيحا: وافق 13٪ فقط من العراقيين على قيادة بلادهم، وهو أقل مما هو عليه في العديد من البلدان المجاورة في المنطقة.

ومع ذلك، لا يتم تبادل هذه الآراء الإيجابية في جميع أنحاء العراق. لم يأت معظم التحسن في تصنيفات العراقيين لقيادتهم من كردستان العراق، حيث يوافق 29٪ على قيادة البلاد، ولكن من أماكن أخرى في العراق، حيث يوافق 55٪.

كما حصل رئيس الوزراء الجديد نسبيا محمد شياع السوداني على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012. تولى السوداني منصبه في أكتوبر 2022 بعد سنوات من الاضطرابات المناهضة للحكومة والاحتجاجات والعنف.

العراقيون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما - القوة الدافعة وراء حركات الاحتجاج الجماهيري التي تبدأ في عام 2019 - إيجابيون بنفس القدر من السوداني (68٪) مثل العراقيين الأكبر سنا. والجدير بالذكر أن غالبية أولئك الذين يعيشون في كردستان العراق (55٪) يوافقون أيضا على الأداء الوظيفي للسوداني (مقارنة بنسبة 71٪ في بقية العراق).

على الرغم من علامات الاستقرار السياسي، لا تزال التحديات طويلة الأمد في نسيج الدولة العراقية. يعتقد ستة وثمانون في المائة من العراقيين أن الفساد منتشر على نطاق واسع في الحكومة - وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. يعتقد ثلاثة أرباع آخرين (76٪) أن الانتخابات ليست صادقة في العراق، مما يدل على الطريق الطويل إلى شرعية سياسية أكبر.

الإيمان بالمؤسسات الرئيسية يرتفع أيضا

استمر إيمان العراقيين بمؤسسات الدولة الرئيسية في الارتفاع في عام 2023، ووصلوا إلى مستويات قيمية جديدة أو مطابقة القيمات السابقة. ارتفعت ثقة العراقيين في شرطتهم المحلية إلى 82٪ في العام الماضي، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق، وصل الدعم للجيش أيضا إلى 82٪، أي ما يعادل رقما قياسيا سابقا من عام 2009.

اتبعت الثقة في النظام القضائي نفس الاتجاه، وإن كان على مستوى أقل: كان 57٪ من العراقيين يثقون في قضائهم، وهو أعلى إجمالي منذ أكثر من عقد من الزمان.

مع اقتراب الذكرى السنوية الحادية والعشرين للغزو الأمريكي للعراق، بعد سنوات من الصراع والحرب الأهلية، ترسم تصورات العراقيين صورة أكثر إيجابية مما التقطته غالوب منذ أن بدأت في استطلاع الرأي في العراق في عام 2006.

يبدو الآن أن العديد من التطلعات التي وضعها أولئك الذين تقدموا بسياسة حرب العراق - تشجيع الديمقراطية العراقية، وإشعال الفرص الاقتصادية وتمكين الحكم المحلي - يتمتع بها المزيد والمزيد من العراقيين.

ومع ذلك، لا يرى جميع العراقيين - وخاصة أولئك الموجودين في كردستان العراق - واقعهم بنفس الطريقة، تعمل هذه الاختلافات، إلى جانب تصاعد التوترات في المنطقة والتحديات المحلية طويلة الأمد، كتذكير بمدى هشاشة الطريق إلى مزيد من الاستقرار.







