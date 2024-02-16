2024-02-16 19:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بمصرع شخصين نتيجة سوء الأحوال الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان، مساء اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، فيما تضرر مئات الأشخاص جراء السيول الفيضانات التي اقتحمت المدينة وأطرافها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصا لقي مصرعه إثر إصابته بسكتة قلبية إثر نوبة هلع بعد سماعه صوت الرعد، في ناحية (دارتوو)".

وأضاف، أن "امرأة في منتصف الأربعين لقت مصرعها بعد أن ضربتها صاعقة برق في قرية (كورَكي كَورَه)، ونقلت جثتها إلى الطب العدلي”.

وكان ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة، أصيبوا أمس الخميس، جراء تعرضهم لصاعقة رعدية ضمن حدود قضاء (ميركسور) شمال محافظة أربيل التي تشهد موجة للامطار الغزيرة بدأت منذ أيام ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل، حيث تسببت بفيضانات وسيول في عدة مناطق.