بعد المقابلة التلفزيونية.. نائبة ايزيدية تدعو الحكومة العراقية الى إيقاع أقسى العقوبات بحق "ارملة وابنة" البغدادي

2024-02-16 20:00:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت النائبة الايزيدية فيان دخيل، يوم الجمعة، الحكومة العراقية، الى إيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق ارملة وابنة الارهابي ابو بكر البغدادي لمشاركتهن في جرائم التنظيم.

وقالت النائبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد المقابلتين اللتين عرضتهما قناة العربية مع الارهابية أسماء محمد زوجة الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي والارهابية ابنته زوجة الارهابي منصور أصبح واضحًا أن هذه العائلة الارهابية تحاول تسويق مظلوميتها ومعاناتها على حساب ضحايا هذا التنظيم الإرهابي والمجازر التي ارتكبها بقيادة رب هذه العائلة والتي اعترفت بمرافقته في جميع مراحل إنشائه للتنظيم حتى القضاء عليه".

واضافت "فضلا عن مشاركتها الفاعلة في ادارة بعض مفاصل التنظيم وحضورها العديد من الاجتماعات في منزلها بوجود البغدادي وبغيابه فضلا عن كذبها وتدليسها فيما يخص تعاملهم الوحشي مع السبيات الايزيديات والذي كشفته وفندته الناجية البطلة سيپان خليل في مقابلتها مع نفس المحطة".

ودعت النائبة الحكومة العراقية التي تحتجز عائلة المجرم المقبور أبو بكر البغدادي والقضاء العادل إلى "عدم الانجرار وراء الطريقة التي حاولن من خلالها استدرار العواطف والظهور بمظهر المظلومات المجبرات كما ندعو إيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق هاتين الشريكتين في جرائم التنظيم الفظيعة".

وتابعت دخيل ان "التهاون مع هؤلاء الارهابيين يعد إهانة كبيرة لأرواح الشهداء وضحايا التنظيم الارهابي من جميع مكونات الشعب العراقي ومن الايزيدين بصورة خاصة وسيعد هذا التهاون إن حصل لا سمح الله محاولة للتغطية على الفظائع والمجازر التي اقترفها التنظيم الإرهابي بقيادة المجرم المقبور ابو بكر البغدادي الذي كان يدير التنظيم أمام أعين زوجته وأبنته".