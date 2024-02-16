النسبة الأعلى في كلار.. الأنواء الجوية تعلن كميات الأمطار المتساقطة في اقليم كوردستان

2024-02-16 20:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الانواء الجوية في اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن كميات الأمطار المتساقطة في محافظات ومدن اقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية.

وذكر البيان ان كميات الامطار المتساقطة بلغت كما يلي:

اربيل 14.7 ملم

بيرمام 12.9 ملم

السليمانية 22.8 ملم

جمجمال 9.5 ملم

دهوك 0 ملم

زاخو 11.4 ملم

شمامك 3.8 ملم

عقرة 10.4 ملم

العمادية 1.0 ملم

بامرني 7.8 ملم

بارزان 3.6 ملم

بازيان 13.0 ملم

دربنديخان 10.6 ملم

دوكان 2.0 ملم

حاج عمران 10.6 ملم

حلبجة 4.0 ملم

هلشو 0.4 ملم

كلار 28.2 ملم

مانگيش 2.2 ملم

ميدان 10.2 ملم

سوران 1.8 ملم

بنجوين 20.6 ملم

ماوت 3.2 ملم

باتوفا 7.6 ملم

ميرگ سور 0.8 ملم

سيدكان 3.8 ملم

چومان 2.0 ملم

كركوك 2.0 ملم

دوز 2.4 ملم

خانقين 13.8 ملم