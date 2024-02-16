السحب الرعدية الممطرة تتزايد وتحذير لـ 7 محافظات عراقية

2024-02-16 20:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات الحالة الجوية مساء اليوم الجمعة، (16 شباط 2024) الى إزدياد نشاط السحب الرعدية في أجواء البلاد مع تقدم محور الأخدود في الطبقات العليا خلال الوقت الحالي والساعات القليلة المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على مواقع التواصل تابعته "بغداد اليوم" "يُلاحظ في صور الاقمار الصناعية تزايد نشاط السحب الرعدية وسط وغرب البلاد وشمالها وبعض مناطق الفرات الاوسط مسببة هطول متفاوت الشدة الان وخلال الوقت القادم".

وأضاف "يشمل الهطول الرعدي أيضاً مناطق متفرقة من مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

وتوقع ان "تضعف تأثيرات الحالة الجوية خلال ساعات الليل في معظم المدن لكنها تستمر في مدن الشمال اضافة لديالى وصلاح الدين".

كما توقع عطية، ان "تتهيأ الفرص لتكونات متفرقة من خلايا السحب الرعدية في مناطق من الكوت والانبار وشمال ميسان وشمال ذي قار خلال نهار السبت ايضا".

وحذر من "غزارة الهطول في ديالى والسليمانية وشرق اربيل وكذلك شرق الانبار وشرق الكوت وصلاح الدين وكركوك وتستوجب أخذ الاحتياطات".