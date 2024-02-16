2024-02-16 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الحاجة إلى “وقف موقت لإطلاق النار” في قطاع غزة من أجل “إخراج الرهائن”، مضيفا أنه “ما زال يأمل بأن ذلك ممكن”. وقال الرئيس الأميركي لدى سؤاله عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح بجنوب قطاع غزة والتي تضيق ب1,4 مليون فلسطيني فروا من المعارك، “آمل في الأثناء بألا ينفّذ […]

ظهرت المقالة بايدن يؤكد وجوب التوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار في غزة أولاً على ايرث نيوز.