2024-02-16 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “جرى، خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، وسبل تعزيز التبادل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما يصبّ في مصلحة […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لنظيره اللبناني مضيّ العراق في تحقيق هدف رفع مستوى التبادل مع الدول الشقيقة أولاً على ايرث نيوز.