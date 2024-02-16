2024-02-16 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق المراجعة الستراتيجية لعمل بعثة اليونامي في العراق، فولكر بيرتس، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى التقرير الذي يقوم بإعداده السيد […]

ظهرت المقالة السوداني: التقدم الحاصل في الامن الداخلي جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق أولاً على ايرث نيوز.