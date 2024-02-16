2024-02-16 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نائبة الرئيس الأمريكي السيدة كمالا هاريس، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف […]

ظهرت المقالة السوداني وهاريس يناقشان الانتقال بالعلاقة بين امريكا والعراق إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك أولاً على ايرث نيوز.