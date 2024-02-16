2024-02-16 20:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (16 شباط 2024) مضي العراق في "رفع مستوى التبادل والتكامل مع دول المنطقة".

وأفاد بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، بان السوداني ألتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، وجرى، خلال اللقاء، "التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، وسبل تعزيز التبادل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما يصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين".

وأشار السوداني إلى "استمرار العدوان على غزّة، وما يسببه من تهديد للاستقرار في المنطقة، ووجوب وقف هذا العدوان ومنع اتساعه، فضلاً عن وقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات توسعة الصراع عبر الاعتداء على لبنان الشقيق وحدوده".

وجدد "تأكيد مضيّ العراق في تحقيق هدف رفع مستوى التبادل والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، بما يوفر أسباب التنمية والفرص لشعوبها، ووسائل تجاوز الأزمات الاقتصادية".

من جانبه، أكد ميقاتي "حرص لبنان على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار التعاون البنّاء مع العراق في المجالات كافة، معرباً عن شكره وتقديره للمواقف العراقية الداعمة للبنان، وتقديم الوقود والدعم إسناداً للشعب اللبناني في مواجهة المصاعب والتحديات الاقتصادية".