2024-02-16 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي لم يستغرق أكثر من دقيقة ولم يؤثر على طبيعة عمل المطار وعلى سير الرحلات ".وأضاف، أن "المطار يشهد حاليا حملة تاهيل واسعة".