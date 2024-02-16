2024-02-16 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الموارد المائية، ارتفاع الخزين المائي في الأنهر ومنظومات السيطرة الخزنية نتيجة لسقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما أطلقت تحذيرا للساكنين على حوض نهر دجلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مناسيب المياه في الأنهر ومنظومات السيطرة الخزنية ارتفعت نتيجة لسقوط أمطار غزيرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي كانت أشدها في مناطق شمال وشرق العراق أدى ذلك لزيادة روافد نهر دجلة ممثلة بالزاب الأعلى والأسفل ونهري العظيم وديالى".وأضافت، "كما شهدت بعض مناطق البلاد في الجانب الشرقي ورود سيول كل ذلك أدى الى ارتفاع مناسيب المياه في الأنهر والسدود والخزانات كسد الموصل ودوكان ودربندخان والعظيم وحمرين والذي له الأثر الواضح بزيادة الخزين المائي للبلاد لتأمين الاحتياجات للموسم الصيفي القادم" .وأكدت الوزارة، "وجود فراغ خزني كبير يستوعب كميات كبيرة من الواردات المائية، إضافة الى الأستفادة منها بانعاش الأهوار ضمن متطلبات اليونسكو لابقاءها على سجل التراث العالمي والتي عانت من الجفاف خلال السنوات الماضية من خلال أطلاق كميات من المياه الى جنوب سدة سامراء ومنها الى نهر دجلة" .وحذرت الوزارة، الساكنين والمتجاوزين على حوض نهر دجلة والجسور العائمة واسالات المياه داخل الحوض باتخاذ الحيطة والحذر لحين عودة التصاريف المائية لوضعها الأعتيادي بجهود واستنفار ملاكات تشكيلات الوزارة المسؤولة عن امرار الموجة الفيضانية تدريجيا بتقليل الاضرار وتأمين إدارة المياه الواردة بشكل علمي صحيح خدمة لمصلحة المواطنين وسكنة أهوار جنوب العراق وبالأخص الاهوار الوسطى وهور الحويزة" .