رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إنشاء مجلس عراقي أرميني مشترك

2024-02-16 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة إنشاء مجلس عراقي أرميني مشترك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم الشراكة الاقتصادية، لما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والأرميني".وأضاف: "كما شهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعراض الأحداث في غزّة، وقد أكد الجانبان أن استمرار الصراعات الإقليمية يؤكد عجز النظام الدولي عن معالجة هذه الملفات، وحفظ الأمن والاستقرار الضروريين للتنمية وازدهار الشعوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التطور المستمر في مستويات التعاون بين البلدين، وضرورة إنشاء مجلس عراقي أرميني مشترك، وتدعيم دور القطاع الخاص في خلق فرص اقتصادية متبادلة، وتنشيط حركة الطيران المباشر بين المطارات العراقية والأرمينية، فضلاً عن استئناف عقد اجتماعات اللجنة المشترك"ة.من جانبه، نقل باشينيان تحيات الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان إلى سيادته، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة؛ من أجل توسعة آفاق التعاون بين البلدين، والتطلع إلى توطيد الشراكة مع العراق.