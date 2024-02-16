القبض على شخص قتل شقيقه وهرب الى منزل عمه في واسط

2024-02-16 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة واسط، مساء اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، عن إلقاء القبض على متهم ارتكب جريمة قتل شقيقه إثر مشاجرة في قضاء الحي.

وقالت قيادة شرطة واسط في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد حصول حادث قتل في إحدى القرى الريفية التابعة الى قضاء الحي وهروب القاتل إلى جهة مجهولة وجه قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد قوة امنية مشتركة من فوج تكتيكي واسط الأول ومفارز قسم شرطة الحي لملاحقة الجاني والقاء القبض عليه".

وبين انه "وعلى الفور توجهت القوة الأمنية إلى مكان الحادث وبعد جمع المعلومات وجهد أمني متميز وعمل دؤوب وبمهنية عالية تم التوصل الى مكان تواجد القاتل والقاء القبض عليه داخل دار عمه وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة نوع (بندقية كلاشنكوف ومخزن عتاد و١٢ اطلاقة) كما تم القاء القبض على عمه الذي قام بإيوائه داخل داره".

ولفت البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ليتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".



