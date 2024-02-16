السوداني يؤكد أهمية عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ويدعو نظيرته الدنماركية لزيارة العراق

2024-02-16 21:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء الدنماركية السيدة ميتا فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

ووجه في مستهل اللقاء، دعوة ل فريدركسن لزيارة العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وشراكات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية، بما تمتلكه من خبرة واسعة للإسهام في المشاريع التنموية والاستراتيجية.

من جانبها، أكدت السيدة فريدريكسن حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع العراق، في جميع المجالات، وتوسعتها لتشمل قطاعات الاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية.