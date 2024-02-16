وزير التجارة: لدينا خزين يقدر بمليوني طن من الحبوب ونتوقع استقرار الأسعار برمضان

2024-02-16 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التجارة أثير داود الغريري، وجود خزين استراتيجي من الحبوب يقدر بمليوني طن من الحبوب في المخازن، فيما توقع استقرارا باسعار المواد الغذائية في شهر رمضان المقبل.وقال الغريري لبرنامج "ساعة حوار" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهدف الأساسي للوزارة إعادة ثقة المواطن بها وما تقدمه من خدمات له"، مؤكدا ان "الوزارة مسؤولة عن السياسة التجارية الداخلية والخارجية للبلد وفق سياسة العراق الاقتصادية ".واشار الى ان "هدف الوزارة هو الانضمام الى منظمة التجارة العالمية"، مبينا انه "كان ضمن البرناج الحكومي والمنهاج الوزاري ملف انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية واعادته كمراقب في المنظمة".وأوضح ان "هناك متطلبات وشروط على العراق تنفيذها للانضمام الى المنظمة العالمية، واساس التحول هو التوجه نحو القطاع الخاص وتطويره"، منوها بان "انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية يجعله ضمن المنظومة العالمية من خلال تقديم الدعم ومواكبة الصناعات الدولية".ولفت الى ان "البرنامج الحكومي شدد على ان يكون القطاع الخاص شريك اساسي بالاقتصاد العراقي، وسيكون هناك دعم كبير للقطاع الخاص"، مضيفا: "اصدرنا الهيكل السلعي الشامل بالواردات والصادرات الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لدعم القطاع الخاص".واكد ان "الوزارة تقوم بدعم الصناعات العراقية وتشجيعها بالتعاون مع الوزارات الاخرى"، مشيرا الى ان "الوزارة تعمل على تحقيق الامن الغذائي".وتابع: "لدينا خزين استراتيجي يقدر بمليوني طن من الحبوب في مخازن الوزارة "، مؤكدا ان "الوزارة تمكنت عبر السلة الغذائية من تحقيق الامن الغذائي".واشار الى ان "العراق لم يدرج ضمن الاحصائية العالمية للدول التي تعاني من التضخم باسعار الغذاء"، مشيرا الى ان "ما تملكه الوزارة من خزين استراتيجي يكفي لعدة اشهر" .ومضى بالقول: ان "الحصة التموينية تتكون من 7 مواد يقابلها 12 مادة للمشمولين بالرعاية الاجتمعية"، مبينا ان "اكثر من 7 ملايين مواطن مشمولين بالسلة الغذاية من فئة الرعاية الاجتماعية".وحول اسعار المواد الغذائية في الاسواق بين الوزير انه " لا توجد فروقات كبيرة باسعار المواد الاساسية في السوق، حيث تتابع الوزارة يوميا اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية "، موضحا انه "كانت لدى الوزارة عدة صولات للمتلاعبين باسعار المواد الغذائية في الاسواق".وتابع: "نتوقع استقرارا في الاسعار في شهر رمضان المقبل، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في الاسواق قبيل الشهر الكريم".وبشأن البطاقة التموينية اشار الوزير الى انه "تم حجب نحو 600 الف بطاقة التموينية من غير المستحقين بعد تحديث البيانات الالكترونية، حيث تبين وجود اكثر من 200 الف متوفى ويستلم حصة واكثر من 200 الف مسافر ويستلم حصة تموينية"، مؤكدا ان "تحديث البيانات سيكون عبر تطبيق الكتروني ضمن برنامج الوزارة لتسهيل الاجراءات".