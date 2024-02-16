2024-02-16 21:00:13 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل دعت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان دخيل، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، الحكومة العراقية لإيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق زوجة وابنة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، المقبور أبو بكر البغدادي، محذرة من أن التهاون مع هذه العائلة والانجرار وراء الطريقة التي حاولتا من خلالها استعطاف الآخرين، "يعد إهانة كبيرة لأرواح الشهداء وضحايا التنظيم"