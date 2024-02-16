السوداني: يجب إيقاف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومنع توسع الصراع إلى لبنان

2024-02-16 21:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني، علة وجوب وقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ومنع توسع الصراع إلى لبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وتابع: "جرى، خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، وسبل تعزيز التبادل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما يصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "استمرار العدوان على غزّة، وما يسببه من تهديد للاستقرار في المنطقة، ووجوب وقف هذا العدوان ومنع اتساعه، فضلاً عن وقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات توسعة الصراع عبر الاعتداء على لبنان الشقيق وحدوده".

وجدد السوداني، "تأكيد مضيّ العراق في تحقيق هدف رفع مستوى التبادل والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، بما يوفر أسباب التنمية والفرص لشعوبها، ووسائل تجاوز الأزمات الاقتصادية".

من جانبه، أكد ميقاتي حرص لبنان على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار التعاون البنّاء مع العراق في المجالات كافة"، معرباً عن شكره وتقديره لـ"لمواقف العراقية الداعمة للبنان، وتقديم الوقود والدعم إسناداً للشعب اللبناني في مواجهة المصاعب والتحديات الاقتصادية".

وأشار المكتب الإعلامي في بيانه إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى أيضاً مساء اليوم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وبيّن أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم الشراكة الاقتصادية، لما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والأرميني".

وتابع: "شهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعراض الأحداث في غزّة، وقد أكد الجانبان أن استمرار الصراعات الإقليمية يؤكد عجز النظام الدولي عن معالجة هذه الملفات، وحفظ الأمن والاستقرار الضروريين للتنمية وازدهار الشعوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية".

وأشار السوداني، إلى "التطور المستمر في مستويات التعاون بين البلدين، وضرورة إنشاء مجلس عراقي أرميني مشترك، وتدعيم دور القطاع الخاص في خلق فرص اقتصادية متبادلة، وتنشيط حركة الطيران المباشر بين المطارات العراقية والأرمينية، فضلاً عن استئناف عقد اجتماعات اللجنة المشتركة".

من جانبه، نقل باشينيان تحيات الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان إلى رغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة؛ من أجل توسعة آفاق التعاون بين البلدين، والتطلع إلى توطيد الشراكة مع العراق".