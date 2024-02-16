2024-02-16 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء الدنماركية السيدة ميتا فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. ووجه السوداني بحسب بيان تلقته ايرث نيوز في مستهل اللقاء، دعوة “لفريدركسن لزيارة العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لنظيرته الدنماركية رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية أولاً على ايرث نيوز.